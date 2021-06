Euro 2020, Salvini: “Azzurri non si inginocchiano, applausi”

“Chiellini, capitano dell’Italia: ‘Non ci inginocchieremo’. Applausi e Forza Azzurri, viva lo sport e la Libertà”. Così Matteo Salvini commenta la decisione della Nazionale italiana, comunicata dal capitano Giorgio Chiellini, di non inginocchiarsi all’inizio del match con l’Austria valido per gli ottavi di finale degli Europei. Nessuna delle due squadre si è inginocchiata e non ha compiuto il gesto per manifestare sostegno alla campagna Black Lives Matter contro il razzismo.