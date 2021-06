Euro 2020, Mancini: “Italia non deve sbagliare nulla”

“L’Austria è un’ottima squadra. E’ una gara dove non devi sbagliare nulla, è la bellezza di questi tornei: devi vincere per forza, non puoi fare altro”. Sono le parole del ct dell’Italia, Roberto Mancini, alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria sul campo di Wembley.

“Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi, chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo. Mi hanno messo tutti in difficoltà in queste gare. Questo per me è un piacere, poter contare su giocatori in ottima condizione e mentalmente tranquilli”, prosegue l’allenatore dell’Italia.

“Quando fai delle scelte, undici scelte, gli altri saranno lì pronti a entrare e a cambiare la partita. Per noi deve essere una fortuna”, dice. “Quando si ha l’opportunità di giocare in un tempio del calcio come Wembley bisogna rispettarlo e giocare bene. Sto vivendo bene questa vigilia, e anche la squadra. Giocare a Wembley deve essere un piacere, ci sono giocatori che in una vita non ci giocano mai: dobbiamo giocare bene, perché lo stadio lo merita. E sono certo che chiunque scenderà in campo domani, giocherà bene”, conclude il ct azzurro in conferenza stampa da Londra.