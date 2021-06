Euro 2020, Mancini: “Buona Italia, era importante iniziare bene”

“Abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a trovare il gol. La partita non era semplice perché era il debutto e loro sono una squadra forte”. Così il ct azzurro, Roberto Mancini, al termine del match vinto 3-0 contro la Turchia, ai microfoni di Rai Sport. “In queste partite serve tutto. C’è stato anche l’aiuto del pubblico. Siamo felice e la squadra ha giocato bene”, ha proseguito Mancini che sottolinea il cambio di passo della squadra: “E’ stato decisivo quando abbiamo mosso la palla veloce arrivando sulla parte opposta e liberando un uomo”.

“L’Italia ha fatto una bella partita. Era importante iniziare bene a Roma e penso sia una soddisfazione per il pubblico e per gli italiani. E’ stata una bella serata, speriamo ce ne siamo tante così. Wembley? E’ ancora lunga. Ce ne sono ancora sei”, ha sottolineato Mancini.

“Mi aspettavo fosse una serata bella, è stata bellissima”, ha detto ancora Mancini in conferenza stampa.



“L’esultanza? Ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi che ci chiedeva di gridare ‘porca puttena’ e sia io sia Insigne l’abbiamo fatto. Dedico questo gol alla mia famiglia, segnare all’esordio in un Europeo in questo stadio è fantastico”. Così l’attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile a RaiSport. “Abbiamo fatto il nostro dovere, era doveroso vincere la prima gara e ci siamo riusciti con un bel 3-0. Ci tenevamo a vincere di fronte al nostro pubblico e a dedicare questa vittoria ai tanti che ancora combattono contro questo virus maledetto”, ha proseguito Immobile che ha poi spiegato l’andamento della gara. “Abbiamo avuto la pazienza giusta contro una squadra forte come la Turchia, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata e abbiamo cercato di stancarla. Nel primo tempo abbiamo fatto tanti cross e siamo finiti spesso a sbattere contro il loro muro. Nella ripresa erano più stanchi e ci hanno lasciato maggiori spazi che siamo riusciti a sfruttare al meglio”.