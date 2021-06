Euro 2020, Inghilterra batte Germania 2-0 e va ai quarti

L’Inghilterra batte la Germania 2-0 negli ottavi di finale di Euro 2020 e si qualifica per i quarti. La sfida di Wembley viene decisa dai gol di Sterling e Kane nell’ultimo quarto d’ora. La Germania va k.o. al termine di un match caratterizzato da equilibrio e da poche occasioni nitide prima del finale pirotecnico.

Nel primo tempo, Sterling si fa vivo al 16′ con un destro a giro che chiama Neuer alla parata spettacolare. La Germania risponde al 32′ con la combinazione che libera Werner al tiro: Pickford rimedia in uscita. Prima dell’intervallo, ghiotta opportunità per i padroni di casa. Kane, favorito da un rimpallo, cerca di saltare Neuer ma viene arginato in extremis da Hummels. La Germania prova a pungere in avvio di ripresa, Havertz però non sorprende Pickford dal limite. Il match è bloccato fino al 75′, quando l’Inghilterra azzecca la combinazione vincente.

Grealish innesca Shaw, che mette in mezzo il pallone trovando l’inserimento di Sterling: Neuer battuto, 1-0. La Germania si scuote e potrebbe replicare all’80’. Sterling combina un disastro, regalando una ripartenza micidiale ai tedeschi: Mueller è solo davanti a Pickford e riesce nell’impresa di spedire il pallone sul fondo. Il sipario cala all’86’. Gnabry si fa soffiare palla, Shaw lancia Grealish che crossa per il liberissimo Kane: colpo di testa, 2-0 e Germania ko.