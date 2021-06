Eriksen dimesso dall’ospedale: “Grazie a tutti, sto bene”

Christian Eriksen è stato dimesso dall’ospedale. A renderlo noto è la federazione danese, che tramite un comunicato, oltre a informare i tifosi, riporta anche le parole del calciatore dell’Inter: “Grazie a tutti per i messaggi, sto bene”.

Eriksen è stato operato con successo ed è stato dimesso oggi dal Rigshospitalet. Oggi ha anche visitato la squadra nazionale a Helsingør e da lì tornerà a casa e trascorrerà del tempo con la sua famiglia, spiega la Federcalcio danese.

“Grazie per l’enorme numero di saluti – è stato incredibile da vedere e da sentire. L’operazione è andata bene e sto andando bene date le circostanze. È stato davvero bello rivedere i ragazzi dopo la fantastica partita che hanno giocato ieri sera. Non c’è bisogno di dire che lunedì contro la Russia farò il tifo per loro”, le parole di Eriksen.