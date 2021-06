Eriksen, da Ronaldo a Totti: i messaggi dopo il malore

Attimi di paura per il malore di Christian Eriksen durante la partita Danimarca-Finlandia a Copenhagen. Subito nei social si rincorrono i messaggi di auguri per il centrocampista dell’Inter e della nazionale danese. “I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian siamo con te!” twitta Francesco Totti, mentre Cristiano Ronaldo sceglie Instagram, dove scrive: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Christian Eriksen e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo. Chris! Sii forte”.

“I miei pensieri e le mie preghiere sono con Christian. Andiamo ragazzo, ci vediamo presto in campo” twitta il ct della Nazionale, Roberto Mancini. “Abbiamo fiducia, tieni duro” twitta anche Carlo Conti.

Non mancano i cinguettii anche dal mondo della politica. “Forza Christian, non mollare, devi vincere la partita più importante! #Eriksen #DanimarcaFinlandia” twitta il leader della Lega, Matteo Salvini. Dio mio, Christian Eriksen! Forza, forza, forza” twitta Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd ed ex ct della nazionale di pallavolo.