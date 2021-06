Emanuela Orlandi, oggi in occasione del 38esimo anniversario della misteriosa scomparsa della quindicenne cittadina vaticana avvenuta il 22 giugno 1983, il fratello Pietro rilancia l’appuntamento al sit organizzato in Largo Giovanni XXIII, a Roma, dalle 18 alle 20. “Speriamo di essere in tanti cosicché sarà ancora più grande la spada di Damocle che peserà sulle teste di molti”, ha scritto il 7 giugno scorso annunciando l’evento “per Emanuela e per tutte le anime con le ali strappate”.