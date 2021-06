Elezioni sindaco Roma, Gualtieri: “Ballottaggio sarà tra me e Michetti”

Nelle elezioni comunali di Roma, ”penso che il ballottaggio sarà tra me e Michetti e penso che vinceremo noi”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato sindaco del Pd, ospite di ‘Start’ su SkyTg24, aggiungendo che “le primarie saranno una bellissima giornata di partecipazione”.

“Invito tutti i romani e le romane a partecipare numerosi, si voterà tutto il giorno anche on line. Noi chiediamo – ha sottolineato – ai cittadini di partecipare non solo per scegliere ma anche per concorrere a questa grande battaglia. Una città come Roma si governa con una partecipazione larga. Girando per la città incontro da una parte degrado ma dall’altra beni comuni gestiti da associazioni di cittadini. Le primarie servono anche a costruire una grande alleanza civica”.

Quanti soldi arriveranno a Roma da Recovery? ”Ci sono 500 mln per il turismo, ci sono i soldi per le metro e tramvie, che noi abbiamo salvato con un intervento last minute, poi ci sono svariati miliardi che potranno arrivare se Roma si farà trovare pronta con i progetti. Se Roma avrà una efficienza nella presentazione dei progetti e un dialogo con il Governo, non do ancora un numero ma lo darò a breve, potremo avere diversi miliardi di investimenti in pochi anni”, ha poi affermato Gualtieri.