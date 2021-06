Elezioni Roma, Sgarbi: “Propongo Luca Barbareschi sindaco”

“Cosa fare per rilanciare la Capitale? Innanzi tutto valutare le proposte civiche con attenzione, al vertice del centrodestra oggi proporrò la candidatura di Luca Barbareschi come sindaco di Roma, mi sembra un buon nome rispetto ad altre proposte. Ancora non si è arrivati ad una decisione definitiva…”. Lo dice all’Adnkronos Vittorio Sgarbi, commentando la prossima candidatura del centrodestra a Roma.

“Poi è doveroso rilanciare la cultura – aggiunge -, dobbiamo riportarla ad un primato di Roma. Se pensiamo a Parigi, la somma dei musei della Capitale è certamente superiore al Louvre. Bisogna ritornare ad un’immagine di Roma legata alla civiltà, alla tradizione della cultura e alla grandezza”.

“Serve un sindaco che dica ‘Roma è la capitale della cultura del e per il mondo’ e che lo metta in pratica, che metta appunto la cultura davanti al mondo, come un’idea indiscussa, condivisa e universale. Il marchio del sindaco deve essere – conclude Sgarbi – Roma, cultura e cristianesimo”.