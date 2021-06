Elezioni Roma, Conte a cena di sostegno Raggi

L’ex premier e leader in pectore del M5s Giuseppe Conte è arrivato alla cena a sostegno della sindaca di Roma Virginia Raggi che si sta tenendo alla Città dell’Altra Economia a Testaccio. Un incontro con circa 500 tra consiglieri, parlamentari ed eletti del M5s per fare il punto sulla campagna elettorale in vista delle elezioni di ottobre.