Eastern Air Logistics (EAL), una consociata di China Eastern Airlines Group, è ufficialmente atterrata nel mercato delle A-share

SHANGHAI, 11 giugno 2021 /PRNewswire/ — Il 9 giugno, China Eastern Air Logistics Co., Ltd. (601156. SH) è stata quotata sul listino principale della Borsa di Shanghai, con l’emissione della “prima azione frutto della riforma del sistema di proprietà mista nel settore dell’aviazione”. Il giorno della quotazione, il prezzo dell’azione è aumentato vertiginosamente del 44% e mercoledì ha raggiunto la soglia massima di 22,71 CNY (3,55 USD) per azione alla Borsa di Shanghai.

Eastern Air Logistics è una moderna azienda di servizi logistici integrati afferente al China Eastern Airlines Group. Secondo il prospetto, EAL opera principalmente nel settore dei servizi integrati di logistica aerea, che integra funzioni aziendali quali trasporto aereo espresso, gestione dei terminali merci, trasporto multimodale, warehousing, soluzioni di e-commerce transfrontaliere, supply chain per progetti intersettoriali, soluzioni special cargo per l’aviazione e soluzioni di origine diretta.

Alla fine del 2020, China Cargo Airlines, una consociata Eastern Air Logistics, disponeva di un numero sufficiente di aeromobili, tra cui 10 aerei da trasporto e 725 aerei passeggeri. Facendo affidamento su accordi di SkyTeam, code-sharing e Special Prorate, la rete di collegamenti raggiunge 1.036 destinazioni in 170 Paesi in tutto il mondo. Eastern Air Logistics gestisce 17 terminal cargo propri e copre 12 aeroporti. Tra questi, l’aeroporto di Shanghai Pudong e l’aeroporto di Shanghai Hongqiao sono le basi principali di EAL, mentre l’aeroporto di Shanghai Pudong è il terzo aeroporto più grande al mondo in termini di trasporto di merci e servizi postali.

I dati finanziari mostrano che, dal 2016 al 2020, il reddito operativo di Eastern Air Logistics è cresciuto da 5,837 miliardi CNY a 15,11 miliardi CNY, con un tasso di crescita annuo medio del 26,84%; l’utile totale è cresciuto da 485 milioni CNY a 3,638 miliardi CNY, raggiungendo un tasso di crescita annuo dei profitti del 65,48%; il rapporto attivo-passivo è sceso dall’85,88% al 37,39%, mentre il patrimonio netto è aumentato di 6,72 volte. La situazione passiva di perdita continua è stata invertita repentinamente e anche la vitalità, la redditività e la resistenza al rischio dell’azienda sono notevolmente migliorate.

L’International Air Transport Association (IATA) sostiene che, stando ai dati globali sul trasporto aereo del gennaio 2021, la domanda globale di trasporto aereo di merci ha superato il livello di gennaio 2019. Willie Walsh, Presidente di IATA, ha dichiarato che la domanda di trasporto aereo delle merci non solo si è ripresa dalla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, ma ha anche continuato a crescere. Una delle principali sfide che il trasporto aereo di merci deve affrontare consiste nell’ottenere una capacità sufficiente. A suo avviso, avendo un’idea chiara della ripresa della domanda sul fronte del trasporto passeggeri, sarà possibile definire chiaramente le prospettive del trasporto aereo delle merci in termini di capacità e l’efficiente configurazione delle operazioni corrispondenti costituirà la chiave per la piena ripresa.

È noto che, tramite un adeguamento flessibile della rete di collegamenti globali, della direzione della capacità di trasporto e della struttura degli aeromobili, Eastern Air Logistics ha dato priorità al trasporto di vaccini e di altri materiali importanti. EAL ha operato voli in oltre 20 Paesi, effettuando voli di qualsiasi tipo per contrastare la pandemia e trasportando oltre 70.000 tonnellate di materiale medico.

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=393520Didascalia: Mercoledì il prezzo delle azioni di China Eastern Air Logistics Co., Ltd. (601156. SH) ha raggiunto la soglia massima di 22,71 CNY (3,55 USD) per azione alla Borsa di Shanghai.

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=393526Didascalia: Tutti i vettori cargo di China Eastern Air Logistics Co., Ltd.

