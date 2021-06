Donnarumma al Psg. Un anno alla Roma?

Gigio Donnarumma al Psg con un contratto ricchissimo prima di passare alla Roma in prestito. E’ lo scenario che delinea il quotidiano francese L’Equipe, che accende i riflettori sul 22enne portiere della Nazionale italiana. Donnarumma, che lascia il Milan a parametro zero, pare destinato a firmare un sostanzioso quinquennale con il Paris Saint Germain. Il procuratore Mino Raiola avrebbe strappato un ingaggio da almeno 12 milioni netti a stagione per l’estremo difensore, accostato nelle ultime settimane al Barcellona e alla Juventus. La società bianconera, però, continuerà a puntare su Wojciech Szczesny, che ha un ingaggio non indifferente e che non sembra avere offerte da altri club.

A Parigi, secondo L’Equipe, Donnarumma potrebbe essere per adesso solo di passaggio. Il club di proprietà qatariota ha un parco portieri a dir poco affollato: Keylor Navas, anche lui blindato da un contratto dorato, è il titolare. A libro paga ci sono anche Sergio Rico, Alphonse Areola, Garissone Innocent e Marcin Bulka. E’ difficile ipotizzare un’annata da panchinaro per Donnarumma, che quindi potrebbe vivere una stagione in prestito in attesa di tornare sotto la Torre Eiffel con i galloni da titolare. Dove? per L’Equipe è possibile un’annata a Roma, agli ordini di José Mourinho. Ipotesi complessa. In giallorosso, tra l’altro, Donnarumma non avrebbe nemmeno la chance di giocare la Champions League.