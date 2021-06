Domenica in: la puntata del 6 giugno

Domenica In torna domenica 6 giugno, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

Per lo spazio informativo sui vaccini e il covid-19 il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Vaia Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma e Alessandro Sallusti Direttore di ‘Libero’.

Continua il racconto dedicato a Little Tony, scomparso il 27 maggio 2013, con tanti amici e artisti in studio: Bobby Solo, Edoardo Vianello, Orietta Berti e la figlia Cristiana Ciacci.

Il cantante Ron si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Abitante di un corpo celeste’.

Gessica Notaro interverrà per raccontare la sua nuova vita dopo i tanti interventi subiti a seguito della terribile aggressione con l’acido che le sfigurò il volo nel 2017 e presenterà il suo primo libro ‘Nata sotto una buona stella’ edito da Mondadori.

Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, si racconterà a tutto tondo raccontando della sua lunga ed importante battaglia contro la sclerosi multipla.