Di Battista: “Ho idee contrarie al M5S”

“Il Movimento per un periodo è stata una forza politica molto compatta poi sono sorti alcuni dissidi, non personali ma di idee. Io al momento ho idee profondamente contrarie a quelle del Movimento”. Così l’exdeputato pentastellato Alessandro Di Battista, oggi intervistato da Sky Tg24.

“Se tre anni fa ci avessero detto che saremmo stati al governo con Berlusconi…”, continua Di Battista, che aggiunge: “Lo chiamano governo di responsabilità ma è un maquillage per nascondere una decisione scellerata fatta da M5S. Non dovevamo stare al governo con nessuno e ora ci stanno con tutti sostenendo un governo conservatore” che ” si circonda di iperliberisti”.

E ancora: “Opposizione al governo Draghi? No, non c’è. in nessun altro Paese stanno tutti al governo insieme e il dramma dell’Italia è che la forza di opposizione ovvero Fdi di Giorgia Meloni che è scaltra a differenza di Salvini, fa un’opposizione di facciata perché non può attaccare gli alleati che stanno al governo. Oggi gli unici a fare opposizione sono gli ex-M5S”.