Ddl Zan, Letta: “Favorevoli, ma aperti a confronto su nodi giuridici”

Sul ddl Zan, “noi siamo sempre stati favorevoli a norme molto forti contro l’omotransfobia. Rimaniamo favorevoli a queste norme e al ddl Zan ma siamo sempre stati aperti al confronto in Parlamento. Quindi guarderemo con la massima attenzione e con spirito di apertura ai nodi giuridici” del provvedimento. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando, in un’intervista a “Radio Anch’io” su Radio Raiuno, la richiesta formale che il segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede, monsignor Paul Richard Gallagher, avrebbe inoltrato al governo italiano segnalando l’esigenza di modificare alcuni aspetti della legge Zan in discussione al Senato.

“Siamo sicuramente aperti a guardare i nodi giuridici pur mantenendo il favore sull’impianto della legge. Si tratta di norme di civiltà”, ha concluso Letta.