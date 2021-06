Daniele Bartocci: licenziarsi dalla banca per diventare giornalista

Chi l’avrebbe mai detto, eppure ce l’ha fatta. “Sono partito da zero, ma combattendo con motivazione sono riuscito a raggiungere da solo risultati tangibili”.

Una personalità eclettica, quella di Daniele Bartocci, giornalista pluripremiato e giovane manager del food e caseario, finito sulle pagine di Millionaire e Forbes per le sue imprese.

Anzi per la sua impresa, come si dice per antonomasia. Una storia decisamente diversa rispetto a tanti suoi coetanei, il coraggio di licenziarsi da giovanissimo dal mondo bancario per inseguire ad occhi aperti le sue passioni, una favola a lieto fine.

Daniele Bartocci lavora da tempo nel giornalismo, comunicazione e nel marketing aziendale inteso come project development; l’emergenza pandemica, che ha ridimensionato la vita di tutti noi, è stata per lui una sfida avvincente.

Uno stimolo in più per proseguire il suo percorso professionale con determinazione e voglia di fare.

Chi conosce da vicino Daniele Bartocci lo descrive come un ragazzo motivato anche di notte. Che non ama perdere tempo e che sa come comportarsi nelle più svariate situazioni.

Su Forbes si legge: “Passione, coraggio e sacrificio. Sono queste le tre parole che meglio rappresentano Daniele Bartocci, il 31enne marchigiano che ha conquistato, grazie al riconoscimento di diversi premi, l’attenzione del mondo del giornalismo sportivo italiano”.Laureato alla magistrale con 110 e lode e con un master nel cv, Bartocci è attivo su più fronti, ha sempre puntato forte sulla reputazione on line, vincendo anche il premio Myllennium Awards riservato ai migliori millennialsitaliani, il premio Renato Cesarini come miglior giornalista Under 30 e il titolo di miglior blogger sportivo 2020. Ma non soltanto sport, con una società di marketing e comunicazione, ad esempio, in passato ha aiutato le imprese ad ottenere più clienti e riscuotere successo. Ma anche nel mondo della musica preme sull’acceleratore: “Capabrò” è la band pluripremiata con cui collabora da un decennio come specialista della comunicazione lungo la penisola, vincendo anche premi come il prestigioso Rock Targato Italia. A chi chiede a Bartocci, spesso soprannominato guru della comunicazione per i suoi oltre 20 riconoscimenti vinti, come uscire dalla crisi covid lui risponde senza peli sulla lingua: “Credo che in Italia ci sono grandi talenti nascosti. Innovazione digitale e tempismo nella progettualità faranno la differenza in termini di business. Personalmente credo in maniera decisa nei valori e nel potenziale di crescita del nostro paese, e soprattutto nel concetto di motivazione. Ciò che manca talvolta ai nostri giovani è proprio la ‘cattiveria agonistica’ e l’ambizione professionale, ad esempio non devono rimanere bloccati per ore davanti a social network, come successo non di rado nel periodo del Covid, senza obiettivi né prospettive, rimanendo solo a guardare e sperando che magicamente succeda qualcosa e il mondo debba loro chissà quale regalo”.

Daniele Bartocci festeggia il suo 32° compleanno, il giornalista sportivo ha organizzato una festa in spiaggia con i suoi amici fedelissimi a Civitanova Marche.

Buon compleanno Daniele Bartocci! Daniele Bartocci compie 32 anni. Uno dei suoi primi compleanni, questo del giornalista sportivo – in cui si trova ad essere definito come “il giovane giornalista pluripremiato d’Italia” da magazine importanti come Millionaire, Leonardo e Forbes. Dall’alto della sua giovane età Bartocci sembra comunque aver bruciato tutte le tappe arrivando alla soglia dei 30 anni a vincere numerosi premi e riconoscimenti lungo la penisola. Bartocci in occasione del suo compleanno si delizierà tra la sua torta, gli auguri dei suoi amici e della fidanzata Martina, cantando e ridendo in tutta la sua spontaneità in un party alla mezzanotte del 26 giugno, il giorno che lo vede protagonista. Un party ad effetti speciali in una location chic dell’Adriatico che coinvolgerà imprenditori, sportivi e personaggi di vario genere: tra gli invitati Alessandro Bracalente patron di Nero Giardini, Simone Bolognesi corteggiatore di Uomini e Donne e primo Uomo di Belen, il noto imprenditore di Miami e Forte dei Marmi Francesco Domenichini, il Direttore di The Way Magazine Milano Christian D’Antonio, il maestro campione del tennis italiano giovanile Alessandro Carbonari, il rinomato imprenditore della ristorazione vip Alessio Giacani, il docente universitario Valerio Temperini e tanti altri personaggi come la modella argentina ex stellina di Miss Conero Musura Vanessa.Fotografi pronti ad immortalare gli attimi più emozionanti della cena organizzata dal giornalista Daniele Bartocci che sarà a base di buon cibo e buona musica. Momento clou della serata, il taglio della torta con gli amici dell’inner-circle. Bartocci come da tradizione spegnerà le candeline circondato dai suoi amici e ringrazierà i presenti, non senza un pizzico di commozione, per aver condiviso con lui il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Ancora auguri Daniele!