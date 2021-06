Da Noi a ruota libera: l’ultima puntata (6 giugno)

Ultima puntata della stagione di successo di Da Noi A Ruota Libera in onda domenica 6 giugno alle 17.20 su Rai1.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Francesca Fialdini ospiterà Christian De Sica per un emozionante e divertente racconto sulla sua vita, per scoprire tutte le volte in cui la sua ruota ha girato o si è arrestata per poi ripartire.

Inoltre, Claudia Gerini racconterà le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera.

Nel corso della puntata interverranno anche ospiti a sorpresa e amici della conduttrice per festeggiare insieme la fine di questa edizione.

Il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.