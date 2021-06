Covid, von der Leyen: “Vaccinazioni avanzano come la squadra azzurra”

Oggi “è un momento molto speciale per l’Italia e per l’Unione Europea. La campagna vaccinale sta avanzando, come ‘la squadra azzurra’ (lo ha detto in italiano, ndr). L’intero Paese e l’economia italiana stanno riaprendo e i turisti ritornano”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando in conferenza stampa a Cinecittà, a Roma, al fianco di Mario Draghi, per il via libera al Pnrr dell’Italia.

“Sono molto lieta – ha aggiunto – di poter condividere questo momento con voi e di essere a Cinecittà, il grande Federico Fellini, la Dolce vita… è bene vedere gli investimenti che farete con Next Generation Eu”, il piano per la ripresa che, ha ricordato, “ha messo insieme il pacchetto più grande della storia dell’Ue, più grande del piano Marshall. Sono 800 mld di euro, ai prezzi di oggi. E l’Italia riceverà la quota maggiore, 191 mld di euro”, ha concluso.