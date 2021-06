Covid, origine naturale o di laboratorio? Silvestri: “Entrambe plausibili”

“Le due ipotesi, origine ‘naturale’ e virus ‘di laboratorio'”, per il coronavirus sono al momento “entrambe plausibili, e chiunque dica che una delle due è ‘certa’, oppure che è certamente sbagliata, fa un’affermazione non giustificata dalle attuali conoscenze”. Lo precisa il virologo italiano Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, che in un lungo post su Facebook prova a fare chiarezza su un argomento che è “non solo alquanto spinoso dal punto di vista tecnico, ma anche prono ad essere contaminato da considerazioni di tipo politico”.

“Per quanto mi riguarda – afferma l’esprto – io condivido parola per parola quanto scritto su ‘Science’ solo alcuni giorni fa da un gruppo di giganti della virologia, tra cui Pam Bjorkman, Ralph Baric, David Relman, Ruslan Medzhitov, Michael Worobey: ‘Dobbiamo prendere sul serio sia l’ipotesi dell’origine naturale che quella dell’origine di laboratorio. Una indagine valida deve essere trasparente, oggettiva, basata sui dati, fatta da esperti di varie discipline, soggetta a revisione indipendente, e gestita in modo tale da limitare i conflitti di interesse. Agenzie di salute pubblica e laboratori di ricerca devono aprire i loro archivi al pubblico’”.

Silvestri premette che spiegare gli elementi oggi a disposizione della scienza per sciogliere il dubbio sull’origine del patogeno pandemico “non è cosa facile, ma ci provo lo stesso, perché purtroppo su questo tema – sottolinea – c’è tanta confusione a causa di gente che parla e straparla senza capire niente di virologia”.

“In particolare – scrive Silvestri su Fb – parlerò brevemente della ‘misteriosa’ sequenza di 12 nucleotidi presenti nel genoma di Sars-CoV-2 a cui ho accennato” in un’intervista televisiva andata in onda domenica 30 maggio durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. “Mi riferisco al sito di clivaggio della furina (un enzima proteolitico) che è presente tra la subunità 1 (S1) e la subunità 2 (S2) della Spike (S) di Sars-CoV-2. Si tratta 4 residui amino-acidici, Prra (prolina-arginina-arginina-alanina), corrispondenti appunto a 12 nucleotidi (quindi 4 codoni, CCT-CGG-CGG-GCA), inseriti in una posizione strategica tra la serina 680 e l’arginina 681 della proteina Spike. Questo prendendo come referenza il virus del pipistrello Rhinolophus affinis RatG13, visto che si tratta del virus più vicino filogeneticamente a Sars-CoV-2”.

“Secondo l’ipotesi dell’origine naturale’ (il famoso salto di specie dal pipistrello all’uomo, con o senza un ospite intermedio) – dettaglia il virologo – questa sequenza di 12 nucleotidi potrebbe essersi inserita come risultato di una mutazione casuale (evento estremamente improbabile per una serie di motivi legati alla biologia della replicazione del Rna nei coronavirus che non posso approfondire in questa sede), oppure a seguito di un evento di ricombinazione che potrebbe essere avvenuto in un animale infettatosi contemporaneamente con due virus diversi (evento invece molto più probabile). Al contrario, secondo l’ipotesi del virus da laboratorio, la sequenza sarebbe stata inserita artificialmente come parte di un esperimento di manipolazione del genoma virale in vitro, fatto per studiare i meccanismi patogenetici dei coronavirus umani”.

“Se ci si muove nell’ambito dell’ipotesi dell’origine naturale, la cosa curiosa che si nota a proposito del furin-cleavage site – evidenzia Silvestri – è che le 2 arginine (R-R) sono sintetizzate a partire da 2 codoni CGG-CGG che, come tali, non sono mai stati identificati (almeno per quanto io ne sappia al momento) in ogni altra coppia di arginine che facciano parte di un furin-cleavage site di altri coronavirus conosciuti con cui RaTG13 si sarebbe ricombinato per formare Sars-CoV-2. In altre parole, il virus che avrebbe fornito la sequenza nucleotidica specifica corrispondente al Prra non è al momento conosciuto. Da notare che è possibilissimo che un giorno questo virus venga identificato, perché di coronavirus in natura ce ne sono moltissimi, ma per ora questo virus non lo abbiamo scoperto”.

“Se volete – prosegue lo scienziato – a questo punto sta ad ognuno di noi decidere, da buoni seguaci di Guglielmo di Occam, quale ipotesi sia più parsimoniosa. Quella dell’origine naturale postula la presenza di un virus in natura che abbia la sequenza di 12 nucleotidi del sito di clivaggio per la furina con i 2 codoni appaiati CGG-CGG, e richiede una spiegazione di come il virus sia partito dalla provincia di Yunnan, dove stanno i pipistrelli a migliaia di km da Wuhan, per far partire l’epidemia nel mercato del pesce di Huanan, che sta ad un tiro di schioppo dal Wuhan Institute of Virology (dove si studiano, appunto, i coronavirus umani). Tuttavia nemmeno l’ipotesi del virus da laboratorio è molto occamista, in quanto al momento non c’è assolutamente alcuna prova che dei ricercatori, a Wuhan o altrove, abbiano creato e inserito dentro RaTG13 la sequenza di 12 nucleotidi di cui sopra”. Da qui la conclusione: al momento nessuna delle due ipotesi è certa, ma entrambe sono plausibili e vanno indagate.