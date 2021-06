Covid oggi Valle D’Aosta, 2 nuovi contagi: bollettino 14 giugno

Sono due i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 14 giugno. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone colpite da Covid 19 nella regione da inizio epidemia è di 11.658. I positivi attuali sono 96, + 1 rispetto a ieri, di cui tre ricoverati in ospedale e 93 in isolamento domiciliare.

Nessuno risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 11.090, + 1 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 134.605, + 107, di cui 35.830 processati con test antigienico rapido inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 472.