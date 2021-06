Sono 59 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 13 giugno. Da ieri un altro morto per Covid. L’indice di positività è pari allo 0,7% di 8.100 tamponi eseguiti, di cui 4.984 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 47, due in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 317, 8 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.305. Da inizio pandemia ci sono stati 11.675 deceduti nella Regione.