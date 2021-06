Covid oggi Piemonte, 37 contagi: bollettino 26 giugno

Sono 37 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 26 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 4 dopo test antigenico) sono pari allo 0,2% di 23.753 tamponi eseguiti, di cui 19.403 antigenici. Dei 37 nuovi casi, gli asintomatici sono 19 (51,4%). I casi sono 13 di screening, 18 contatti di caso, 6 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 2 in ambito scolastico e 34 tra popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 180 (- 15 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 907. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.377.472 (+23.753 rispetto a ieri), di cui 1.755.331 risultati negativi.