Covid oggi Lombardia, 322 contagi e 10 morti. A Milano 72 nuovi casi

Sono 322 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 9 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 1.727. Da ieri i tamponi effettuati sono stati 43.271 con un indice di positività dello 0,7%. Da inizio pandemia le vittime sono state 33.696. Sono 754 le persone positive al Coronavirus ricoverate negli ospedali lombardi, 63 in meno nelle ultime 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 143 pazienti, due in meno di ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Milano a 72, Brescia a 52, Como a 26 e Pavia a 25.