Covid oggi Lombardia, 114 contagi e 2 morti. A Milano 33 nuovi casi

Sono 114 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione Civile, regione per regione, di oggi, 18 giugno. Da tabella i morti sono stati 2 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dello 0,3%. Nelle ultime 24 ore i tamponi fatti sono stati 35.070. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 91, uno in più, mentre continuano a diminuire i pazienti ricoverati nei reparti diversi: 427, 69 in meno. Da inizio pandemia ci sono state 33.748 vittime nella Regione.

Nel milanese ci sono stati 33 i nuovi casi di Coronavirus, 16 dei quali a Milano città. Tra le altre province, Bergamo registra 10 nuovi casi, Brescia 23, Como e Cremona 3. A Lodi e Varese sono 5, a Mantova 9. Monza e Brianza si attesta a 11 nuovi casi, Pavia a 3, Sondrio a 1, mentre nessun nuovo contagio è stato rilevato a Lecco.