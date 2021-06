Covid oggi Lazio, 79 contagi e 3 morti. A Roma 50 nuovi casi

Sono 79 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. A Roma ci sono stati 50 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 8mila tamponi e 18mila antigenici per un totale di oltre 26mila test con una percentuale di positività allo 0,2%. In calo i ricoverati di 30 unità, sono 194. Da ieri i guariti sono 192, le terapie intensive sono 60, 4 in meno.

Nell’Asl Roma 1 si registrano 11 nuovi casi da ieri e 2 morti. Nell’Asl Roma 2 sono 26 i nuovi casi nelle ultime 24 ore Nell’Asl Roma 3 sono 13 i nuovi casi e nell’Asl Roma 4 non ci sono nuovi casi, mentre si registra un morto. Nell’Asl Roma 5 sono 6 i nuovi casi, nell’Asl Roma 6 sono 14 nuovi contagi.

Nelle province si registrano 9 nuovi casi e nessun morto. Nella Asl di Latina si registrano 2 nuovi casi, 6 in quella di Frosinone, uno a Viterbo e nessun nuovo caso a Rieti.

I positivi al momento nella Regione sono 3.498, di cui 194 ricoverati, 60 in terapia intensiva e 3.244 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 333.904 e i morti sono stati 8.321 su un totale di 345.723 casi.