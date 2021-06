Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 9 giugno

Il bollettino Covid Italia con i dati della Protezione Civile -regione per regione- di oggi, 9 giugno, mentre si riaccende il dibattito sul vaccino AstraZeneca dopo un caso di trombosi successivo alla somministrazione di una dose.

I dati da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Puglia a Veneto. Il bollettino della Protezione Civile su contagi, ricoveri e morti. I numeri sui vaccini, le ultime news da Roma, Milano, Napoli. I dati delle regioni:

Sono 127 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della Regione. Da tabella i morti sono 9 nelle ultime 24 ore. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 127 su 15.898 test di cui 8.553 tamponi molecolari e 7.345 test rapidi” scrive sui social il governatore Eugenio Giani. “Il tasso dei nuovi positivi è 0,80% (2,2% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 2.382.181”.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 425 guariti. I ricoverati sono 341, 33 in meno rispetto a ieri, di cui 80 in terapia intensiva, quattro in meno. Da inizio pandemia i morti sono stati 6.784 nella Regione.

Sono 33 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati, su un totale di 862 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata. I lucani guariti o negativizzati sono 59. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.067 (-28). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 43 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.585 somministrazioni. Finora sono 239.321 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (43,3 per cento) e 128.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 367.533. I residenti in Basilicata sono 553.254.