Covid oggi Italia, 838 contagi e 40 morti: bollettino 26 giugno

Sono 838 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 giugno in Italia, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Si registrano altri 40 morti.

Stabile il tasso di positività allo 0,4%, con 224.493 tamponi effettuati da ieri. Prosegue il calo del numero dei ricoverati con sintomi, 1.771 rispetto ai 1.899 di ieri (-128). Scendono a 298 le persone in terapia intensiva rispetto alle 306 registrate ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.301, 4.072.099 da inizio pandemia. Con la Valle d’Aosta, si registra una regione a zero contagi da ieri.

Preoccupa la variante Delta e torna lo spettro di nuove chiusure e zona rossa, mentre l’Italia si prepara a entrare tutta in zona bianca dal 28 giugno, con la promozione della Valle d’Aosta.

MARCHE – Sono 5 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 26 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1789 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi (di cui 294 screening con percorso Antigenico) e 902 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,6%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 5 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (2 casi rilevati), contatti in setting domestico (1 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (2 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 294 test antigenici effettuati e 1 soggetto positivo (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%.

TOSCANA – Sono 52 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Non si registrano decessi. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 52 su 16.690 test di cui 7.745 tamponi molecolari e 11.215 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,31% (1,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 2.894.622.

BASILICATA – Sono 21 i nuovi casi di contagio da Covid registrati oggi, 26 giugno, in Basilicata, su un totale di 711 tamponi molecolari, e si segnala un decesso. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. La persona deceduta risiedeva ad Acerenza. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 (-3) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 828 (-19). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.322 dosi.

PUGLIA – Sono 58 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Da ieri i guariti sono stati 673. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.444 tamponi. In tutto hanno perso la vita 6.640 persone nella Regione. Nella Regione i casi attualmente positivi sono 3.881. I ricoverati sono 161 contro i 167 di ieri, sei in meno.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e nessun nuovo contagio da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Da lunedì anche questa Regione sarà in zona bianca come il resto d’Italia. I positivi attuali sono 37 di cui uno ricoverato in ospedale e 36 in isolamento domiciliare, mentre nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Da inizio pandemia i pazienti, colpiti da virus, sono stati 11.683 nella Regione. I guariti sono 11.173. Da inizio emergenza i decessi sono stati 473 in Valle d’Aosta.

LAZIO – Sono 79 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. A Roma ci sono stati 50 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti oltre 8mila tamponi e 18mila antigenici per un totale di oltre 26mila test con una percentuale di positività allo 0,2%. In calo i ricoverati di 30 unità, sono 194. Da ieri i guariti sono 192, le terapie intensive sono 60, 4 in meno.

Nell’Asl Roma 1 si registrano 11 nuovi casi da ieri e 2 morti. Nell’Asl Roma 2 sono 26 i nuovi casi nelle ultime 24 ore Nell’Asl Roma 3 sono 13 i nuovi casi e nell’Asl Roma 4 non ci sono nuovi casi, mentre si registra un morto. Nell’Asl Roma 5 sono 6 i nuovi casi, nell’Asl Roma 6 sono 14 nuovi contagi.

Nelle province si registrano 9 nuovi casi e nessun morto. Nella Asl di Latina si registrano 2 nuovi casi, 6 in quella di Frosinone, uno a Viterbo e nessun nuovo caso a Rieti.

I positivi al momento nella Regione sono 3.498, di cui 194 ricoverati, 60 in terapia intensiva e 3.244 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 333.904 e i morti sono stati 8.321 su un totale di 345.723 casi.

EMILIA ROMAGNA – Sono 65 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nessun nuovo caso da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.117 tamponi con una percentuale di positività dello 0,3%. Dei nuovi casi 21 sono asintomatici. L’età media dei nuovi positivi è 33 anni. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena a 23, Parma a 18, Reggio Emilia a 4

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 23 nuovi casi e Parma con 18; seguono Cesena a 6, Reggio Emilia a 4, quindi Bologna, il Circondario Imolese e Ravenna, tutte con 3 nuovi casi.

CAMPANIA – Sono 127 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti, non avvenuti però nelle ultime 48 ore, ma in precedenza e registrati solo oggi. Da ieri sono stati analizzati 7.443 i tamponi molecolari. Nella Regione sono 22 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 236 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

ABRUZZO – Sono 20 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nessun morto da ieri. Sono 2.616 i tamponi molecolari e 3.963 test i antigenici eseguiti nelle ultime ore. Da ieri i guariti sono stati 38. Sono 1.007 gli attualmente positivi, 25 sono ricoverati in area medica, 3 in meno, e uno in terapia intensiva, numero che è rimasto invariato da ieri. In isolamento domiciliare 981 persone.