Covid oggi Italia, 835 contagi e 31 morti: bollettino 22 giugno

Sono 835 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 31 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 192.882 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%. I pazienti ricoverati per covid sono 2.289 (-101). Sono 362 le persone in terapia intensiva, con 10 ingressi da ieri.

LOMBARDIA – Sono 126 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 35 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 317 guariti. I positivi nella Regione al momento sono 13.455. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 35, Varese a 22 e Brescia a 16. Monza e Brianza a 11, Como a 8 e Pavia a 7.

SARDEGNA – Sono 6 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. Si registrano altri 3 morti. In ospedale restano ricoverati 53 pazienti Covid, 12 in meno rispetto al precedente monitoraggio, mentre sono 4 (-1) quelli in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Attualmente in Sardegna sono 2.384 le persone in isolamento domiciliare e 52 i guariti in più.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino della regione. Nessun nuovo decesso. “Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.454 tamponi molecolari sono stati rilevati 8 nuovi contagi – di cui uno riguardante un migrante richiedente asilo a Trieste – con una percentuale di positività dello 0,23% – comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi – Sono inoltre 1.501 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,47%). Nella giornata odierna non si registra alcun decesso; inoltre non risultano esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, cosa che non accadeva dal 29 agosto del 2020. I pazienti in altri reparti invece sono stabili e pari a 9 unità”.

PIEMONTE – Sono 45 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino della regione, di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. L’indice di positività è pari allo 0,3% di 17.777 tamponi eseguiti, di cui 10.785 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 200 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 25, 5 in meno rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 208, sempre 5 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.228.

LAZIO – Sono 74 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un morto. Nella regione “su oltre 9mila tamponi (+4002) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 74 nuovi casi positivi (+3), si registra 1 decesso (-2), i ricoverati sono 285 (-10). I guariti sono 217, le terapie intensive sono 75 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 46”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

BASILICATA – Sono 14 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino della task force regionale, su un totale di 669 tamponi molecolari. Non sii registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 34. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 29 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 1.212.

CALABRIA – Sono 17 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Si registra 1 morto. Sono +385 i guariti, in totale i decessi da inizio pandemia sono 1.220. Il bollettino, inoltre, registra 383 attualmente positivi, 381 in isolamento, 2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 11).

VALLE D’AOSTA – Un nuovo contagio da coronavirus oggi 22 giugno in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Si registra un morto. Il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio epidemia nella regione sale a 11.675. I casi positivi attuali sono 45, -7 rispetto a ieri, di cui uno ricoverato in ospedale e 44 in isolamento domiciliare. Nessuno risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 11.157, +7 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 137.188, +351, di cui 37.398 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio emergenza sono 473.

MARCHE – Sono 16 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 22 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 2120 tamponi: 935 nel percorso nuove diagnosi (di cui 245 screening con percorso Antigenico) e 1185 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 16 (1 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti in setting domestico (5 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (3 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di 245 test antigenici effettuati e zero soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%.

TOSCANA – Sono 25 i nuovi contagi da Covid in Toscana, secondo il bollettino di oggi, 22 giugno. Si registrano altri 2 morti. Eseguiti 13.539 test di cui 6.670 tamponi molecolari e 6.869 test rapidi. “Il tasso dei nuovi positivi è 0,18% (0,5% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 2.764.371”, annuncia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati. In un post su Facebook, Giani commenta: “Un numero di nuovi positivi così basso non si vedeva dal 17 agosto 2020. L’incidenza media regionale è 11 casi ogni 100mila abitanti. Forza Toscana, continuiamo così!”.

EMILIA ROMAGNA – Sono 44 i nuovi contagi registrati in Emilia Romagna, su un totale di 15.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo evidenzia il bollettino della Regione pubblicato oggi, 22 giugno. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 0,3%. Si registrano 2 nuovi decessi: uno nella provincia di Parma (una donna di 77 anni) e uno nella provincia di Rimini (un uomo di 72 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.250.

PUGLIA – Sono 92 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino della regione, di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 1.448. I pazienti ricoverati sono stati 189, mentre ieri erano 195.

Risale il numero dei casi positivi così come dei guariti. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bari a 24, Brindisi a 20 e Taranto a 18.

CAMPANIA – Sono 94 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino della regione, di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti, di cui 3 avvenuti in precedenza ma registrati oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 7.357 tamponi molecolari. In Campania sono 23 i pazienti Covid in terapia intensiva, 274 quelli nei reparti di degenza.

SICILIA – Sono 133 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 426. Gli attualmente positivi nella Regione sono 5.209. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Catania a 39, Trapani a 21, Agrigento a 17, Enna a 14 come Siracusa e Messina a 6.