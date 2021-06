Covid oggi Italia, 2.199 contagi e 77 morti: bollettino 9 giugno

Sono 2.199 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 9 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 77 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 218.738 tamponi. L’indice di positività è all’1%.

LAZIO – Sono 179 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 9 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. A Roma ci sono stati 89 nuovi casi. Sono 8.890 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 587 ricoverati, 107 in terapia intensiva e 8.196 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 326.627, i morti 8.236 su un totale di 343.753 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

CAMPANIA – Sono 257 i nuovi contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 10.402 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti altri 20 morti, 8 dei quali avvenuti nelle scorse 48 ore e 12 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 7.288. I nuovi guariti sono 782, il totale dei guariti è 352.687. In Campania sono 43 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 518 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA – Sono 127 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della Regione. Da tabella i morti sono 9 nelle ultime 24 ore. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 127 su 15.898 test di cui 8.553 tamponi molecolari e 7.345 test rapidi” scrive sui social il governatore Eugenio Giani. “Il tasso dei nuovi positivi è 0,80% (2,2% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 2.382.181”.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 425 guariti. I ricoverati sono 341, 33 in meno rispetto a ieri, di cui 80 in terapia intensiva, quattro in meno. Da inizio pandemia i morti sono stati 6.784 nella Regione.

BASILICATA – Sono 33 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati, su un totale di 862 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata. I lucani guariti o negativizzati sono 59. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.067 (-28). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 43 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.585 somministrazioni. Finora sono 239.321 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (43,3 per cento) e 128.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 367.533. I residenti in Basilicata sono 553.254.

VENETO – Sono 126 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 7 morti. Salgono a 424.296 i casi totali da inizio della pandemia. Il totale delle vittime nella regione sale a 11.592.

ABRUZZO – Sono 48 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore non sono stti registrati morti. Sono complessivamente 74.362 i casi di Covid 19 dall’inizio della pandemia. I 48 nuovi positivi sono di età compresa tra 7 e 77 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 7 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 2105 (-356 rispetto a ieri): 81 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 (-2 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1750 (-617 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Il bilancio deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.498. Sono finora 69.759 i dimessi/guariti (+404 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.140.231 tamponi molecolari (+3.498 rispetto a ieri) e 473.064 test antigenici (+1.100 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.0 per cento.

MARCHE – Sono 82 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3004 tamponi: 1536 nel percorso nuove diagnosi (di cui 512 screening con percorso Antigenico) e 1468 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 5,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 82 (25 nella provincia di Macerata, 8 nella provincia di Ancona, 27 nella provincia di Pesaro-Urbino, 12 nella provincia di Fermo, 8 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (25 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (32 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di n.512 test antigenici effettuati e n.8 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 2%.

PUGLIA – Sono 185 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 8 morti. In tutto hanno perso la vita 6.570 persone, secondo il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.549.087 test. Sono 228.669 i pazienti guariti mentre ieri erano 227.679 (+990). I casi attualmente positivi sono 16.518 mentre ieri erano 17.331 (-813). I pazienti ricoverati sono 357 mentre ieri erano 372 (-15).

Dei nuovi casi positivi, 77 sono in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia Bat, 31 in provincia di Foggia, 20 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 251.757, così suddivisi: 94.811 nella provincia di Bari; 25.444 nella provincia di Bat; 19.510 nella provincia di Brindisi; 44.959 nella provincia di Foggia; 26.707 nella provincia di Lecce; 39.159 nella provincia di Taranto; 801 attribuiti a residenti fuori regione; 366 provincia di residenza non nota.

SARDEGNA – Sono 37 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.868 i test in più eseguiti. Scendono sotto i cento i pazienti ricoverati, sono 94, sei in meno rispetto al dato precedente, mentre resta invariato il numero dei pazienti pari a 6 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.104 persone, i guariti in più da ieri sono 109. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Sassari a 19, Cagliari a 13 e 5 a Nuoro.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 25 i nuovi contagi da Covid rivelati oggi, 9 giugno, in Friuli Venezia Giulia su 4.560 tamponi molecolari effettuati e una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 1.577 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi di contagio. Nella giornata odierna non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 3 mentre quelli negli altri reparti scendono a 23. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

CALABRIA – Sono 114 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 9 giugno, in Calabria, secondo il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Due i decessi, per un totale di 1.196 morti, mentre sono 271 guariti in più. Il bollettino, inoltre, registra -159 attualmente positivi, -149 in isolamento, -10 ricoverati e, infine, 13 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).