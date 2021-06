Covid oggi Italia, 1.896 contagi e 102 morti: bollettino 8 giugno

Sono 1.896 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 102 morti, che portano il totale a 253.380 dall’inizio dell’emergenza covid-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 220.917 tamponi, l’indice di positività è a 0,85%. I pazienti in terapia intensiva sono 688 (-71 da ieri), con 17 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 4.685 (-225 da ieri).

SICILIA – Sono 337 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 12 morti. “Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 25 unità – si legge sulla pagina Fb della Regione – così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 42 persone (1 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 502 persone. 12 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 337. I tamponi molecolari processati sono stati 6376. I tamponi rapidi sono stati 15628”.

LOMBARDIA – Sono 291 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 8 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 11 morti, che portano il totale a 33.686 dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 34.447 (di cui 17.121 molecolari e 17.326 antigenici) per un totale di 10.915.877, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,8%. I pazienti guariti/dimessi sono 783.926 (+434), di cui 2.109 dimessi e 781.817 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 145 (-22) e i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 817 (+18).

CAMPANIA – Sono 251 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 8 giugno, in Campania. I tamponi molecolari analizzati sono 9.473. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 16 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia è 7.268. I nuovi guariti sono 795, il totale dei guariti sale a 351.905. In Campania sono 42 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 553 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LIGURIA – Sono 21 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 8 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 3 morti che portano il totale delle vittime a 4.337. Effettuati 2.913 tamponi molecolari e 1.494 tamponi rapidi antigenici. I casi attualmente positivi sono 1.938 (-51). I pazienti covid in ospedale sono 97 (-3), le persone ricoverate in terapia intensiva sono 21 (-2). In isolamento domiciliare ci sono 546 persone, 67 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono invece 69 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 96.687.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 giugno in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un morto. “Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 28 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,82%. Sono inoltre 2.203 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,77%). Nella giornata odierna si registra un decesso, i ricoveri nelle terapie intensive sono 3 mentre quelli negli altri reparti risultano essere 29”, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VENETO – Sono 130 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nella Regione da inizio pandemia ci sono stati 424.170 casi, mentre i decessi sono stati in totale 11.585.

Negli ospedali, intanto, continua la discesa dei ricoveri per Covid. Sono stati 487 in area non critica, diciannove in meno, e 65, invariati, in terapia intensiva.

Oltre il 20% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale in Veneto con 994.860 richiami effettuati pari al 20,4% dei residenti. Ieri sono state somministrate 43.852 dosi di vaccino, che portano il totale da inizio campagna a 3.110.913, pari al 91,3% delle forniture. Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 2.092.128 cittadini, pari al 42,9% dei residenti.

LAZIO – Sono139 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 6 morti. A Roma i nuovi casi sono 82, mentre a Rieti da due giorni a non c’è nessun nuovo caso e nessun decesso. I nuovi contagi (-31 rispetto a ieri) registrati nel Lazio “su oltre 11mila tamponi (+4.243) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test”. I guariti sono 1.205, le terapie intensive sono 108 (-16). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%”, sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

ABRUZZO – Sono 25 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 8 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 2 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2461 (-2114 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.6 per cento.

88 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (-1 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 2367 (-2110 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CALABRIA – Sono 61 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 giugno in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Si registrano altri 2 morti (per un totale di 1.194 da inizio emergenza). Ci sono inoltre +175 guariti, -116 attualmente positivi, -107 in isolamento, -7 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive.

VALLE D’AOSTA – Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 giugno in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi contagi portano il totale dei casi positivi da inizio emergenza a 11.637 unità. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i casi positivi attuali sono 130, -21 rispetto a ieri, di cui sei ricoverati in ospedale e 124 in isolamento domiciliare.

Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono saliti di 29 persone rispetto a ieri raggiungendo quota 11.035. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 132.484 +521 rispetto a ieri di cui 34.528 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza in Valle d’Aosta i decessi di persone risultate positive al Covid sono 472.

SARDEGNA – Sono 14 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 8 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. In totale sono 56.900 casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.323.121 tamponi, per un incremento complessivo di 2.337 test rispetto al dato precedente.

Si registrano tre nuovi decessi (1.479 in tutto). Sono invece 100 (-5) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 6 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.169 e i guariti sono complessivamente 43.142 (+155).

Sul territorio, dei 56.900 casi positivi complessivamente accertati, 14.890 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.665 (+6) nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.926 (+2) a Nuoro, 17.244 (+1) a Sassari.

PIEMONTE – Sono 96 nuovi contagi da Covid e 3 i morti registrati oggi, 8 giugno, in Piemonte, secondo quanto comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. Le persone risultate positive sono pari allo 0.7% di 14.501 tamponi eseguiti, di cui 9.241 antigenici. Dei 96 nuovi casi, gli asintomatici sono 46 (47,9%). I casi sono 18 di screening, 58 contatti di caso, 20 con indagine in corso, 4 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 9 in ambito scolastico e 83 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.625, di cui 29.450 Alessandria, 17.434 Asti, 11.492 Biella, 52.759 Cuneo, 28.146 Novara, 195.715 Torino, 13.675 Vercelli, 12.948 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.498 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.508 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 55 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 413(-48 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2977. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.076.230(+14.501 rispetto a ieri), di cui 1.670.907 risultati negativi.

Dei 3 decessi comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, nessuno si è verificato oggi. Il totale diventa quindi 11.663 deceduti risultati positivi al virus.

PUGLIA – Sono 139 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 giugno in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 17 morti. Risale così oggi la curva dei nuovi casi di Covid nella regione a fronte di un aumento notevole del numero dei test e risale purtroppo anche la curva dei decessi.

La quota dei nuovi guariti cresce di nuovo a ritmi alti e pertanto calano fortemente gli attuali positivi. I ricoverati scendono sotto quota 400. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilati dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. I 134 contagi sono stati rilevati su 8.302 tamponi: 19 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto.

BASILICATA – Sono 36 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 giugno in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano decessi. Sono 879 i tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore, rende noto la task force regionale della regione. I lucani guariti o negativizzati sono 143. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.095 (-109). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 44 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva.

MARCHE – Sono 33 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 7 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2725 tamponi: 1229 nel percorso nuove diagnosi (di cui 328 nello screening con percorso Antigenico) e 1496 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 2,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 33 (6 in provincia di Ancona, 9 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo, 12 in provincia di Ascoli Piceno e 1 proveniente da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (9 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (9 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 328 test e sono stati riscontrati 4 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari all’1%.

TOSCANA – Sono 90 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 giugno, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Eugenio Giani. Si registrano altri 11 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 90 su 14.757 test di cui 7.020 tamponi molecolari e 7.737 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,61% (1,8% sulle prime diagnosi). Un tasso dei nuovi positivi così basso non si registrava da 10 mesi, e l’incidenza media regionale è 29 casi ogni 100mila abitanti, continuiamo così!”, scrive sui social.