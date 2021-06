Covid oggi Fvg, 15 nuovi contagi: bollettino 26 giugno

Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 26 giugno. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.488 tamponi molecolari e 2.487 i test rapidi antigenici. La fascia d’età più colpita è quella tra i 20-29 anni con 7 positivi, seguono la 40-49 e la 50-59. Nessun ricovero in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 14. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.787, mentre i positivi in tutto sono stati 106.905 nella Regione.