Covid oggi Emilia Romagna, 105 contagi: bollettino 12 giugno

Sono 105 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 12 giugno. Nessun altro morto da ieri. ”La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6%” comunica la Regione Emilia Romagna. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa anche agli under40. In Emilia-Romagna, infatti, sono aperte da giovedì le prenotazioni per i 35-39enni (quindi i nati dal 1982 al 1986), dopo l’avvio, lunedì 7, di quelle per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Si procederà poi, in maniera scaglionata, in ordine anagrafico. Dopo i 30-34enni, a seguire con finestre distanziate di due o tre giorni sarà la volta delle altre fasce di età.