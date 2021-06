Covid oggi Campania, 94 contagi e 5 morti: bollettino 22 giugno

Sono 94 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino della Protezione Civile con i dati, regione per regione, di oggi, 22 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti, di cui 3 avvenuti in precedenza ma registrati oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 7.357 tamponi molecolari. In Campania sono 23 i pazienti Covid in terapia intensiva, 274 quelli nei reparti di degenza.