Covid oggi Calabria, 80 contagi e 2 morti: bollettino 12 giugno

Sono 80 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 61 guariti. Da inizio pandemia nella Regione ci sono state 1.207 vittime. Sono 23 in più rispetto a ieri le persone in isolamento per Coronavirus, calano invece i ricoverati, sono 6 in meno nelle ultime 24 ore. Stabili le terapie intensive occupate che sono dieci come ieri.