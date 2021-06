Covid oggi Basilicata, 37 nuovi contagi: bollettino 10 giugno

Sono 37 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 10 giugno. Da tabella non risulta alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 845 tamponi. I lucani guariti o negativizzati sono 129. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 42, uno in meno, di cui nessuno in terapia intensiva.

Finora sono 243.333 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, pari al 44 per cento, e 128.640 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose, pari a poco più del 23 per cento, per un totale di somministrazioni effettuate pari a 371.973.