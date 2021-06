Covid oggi Abruzzo, 13 contagi e 5 morti: bollettino 7 giugno

Sono 13 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Da ieri sono stati fatti 1.142 test in Abruzzo tra molecolari e antigenici con un tasso di positività pari all’1,1%. Da inizio pandemia le vittime sono state 2496 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati 584 i dimessi o guariti.

In terapia non intensiva 91 pazienti, uno in più rispetto a ieri, 7 in terapia intensiva, due in meno, mentre 4477 persone sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 5, Pescara a 4 e Chieti a 3.