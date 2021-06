Covid Lombardia, Moratti: “Immunità di comunità a inizio luglio”

I numeri della campagna vaccinale contro il Covid in Lombardia “sono positivi. Lunedì raggiungeremo 8 milioni di somministrazioni e l’andamento è di 100 mila somministrazioni al giorno. Saremo la prima regione in Italia, attorno ai primi di luglio, a raggiungere l’immunità di comunità”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in conferenza stampa, aggiungendo che l’obiettivo è anche quello di essere “la prima regione a sequenziare tutti tamponi positivi”.

“Oggi sequenziamo il 25% dei tamponi e a regime ne sequenzieremo il 100%, un fattore importante anche per l’individuazione delle varianti. Con il potenziamento della capacità di sequenziamento miglioreremo la capacità di tenere sotto controllo tutte le varianti”, ha spiegato.

Al momento in Lombardia il 68% dei cavi di Covid è rappresentato dalla variante inglese, l’1,7% dall’indiana, l’1,1% dalla brasiliana e lo 0,3% da quella sudafricana.