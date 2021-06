Covid, l’immunologo: “Quarta ondata in autunno? Difficile fare previsione”

La variante Delta del Covid “è più infettiva che può essere controllata abbastanza bene da un ciclo di vaccinazione completo, quindi è molto importante che le persone completino la vaccinazione con 2 dosi, specialmente quel milione e 800 mila di anziani che deve vaccinarsi. Chi è no vax va rispettato e lasciato in pace, ma le persone indecise perché spaventate devono essere convinte a vaccinate, più sono anziane più rischiano di sviluppare una malattia grave. La vaccinazione non protegge totalmente, ma rende in tutti i casi la malattia molto meno grave”. Lo ha affermato Guido Forni, immunologo dell’Accademia Nazionale dei Lincei, intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus.

Sulla possibile quarta ondata. “Credo che alla fine di questa estate capiremo cosa succederà. Se la malattia ritorna, non ritorna o se ritorna in piccoli focolai. Nessuno può oggi dare delle indicazioni precise – avverte – può solo dare delle opinioni, fare previsioni secondo alcuni modelli matematici. Potrebbe diventare una cosa come l’influenza e tornerà ogni anno d’inverno, potrebbe scomparire, sono tutti scenari possibili, difficile prevedere quale sarà quello che ci aspetta”.