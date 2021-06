Covid Liguria, oggi 21 contagi e 3 morti: bollettino 8 giugno

Sono 21 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 8 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 3 morti che portano il totale delle vittime a 4.337. Effettuati 2.913 tamponi molecolari e 1.494 tamponi rapidi antigenici. I casi attualmente positivi sono 1.938 (-51). I pazienti covid in ospedale sono 97 (-3), le persone ricoverate in terapia intensiva sono 21 (-2). In isolamento domiciliare ci sono 546 persone, 67 in meno rispetto alla giornata di ieri. Sono invece 69 i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 96.687.