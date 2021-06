Covid India, 6.148 morti in 24 ore

L’India ha registrato oggi 6.148 morti in 24 ore per Covid-19, il bilancio più grave da inizio pandemia, legato alla revisione dei dati forniti dallo stato di Bihar che porta la cifra totale dei decessi nel paese a 359.676. Il governo ha segnalato su Twitter anche 94.052 nuovi contagi, aggiornando il bilancio complessivo a 29.183.121 infezioni da inizio pandemia. La revisione della cifra dei morti nello stato di Bihar ha portato il bilancio da 5.500 a 9.400 con i 3.951 decessi prima non dichiarati ora inclusi nel bilancio. Senza questi nuovi dati, il bilancio quotidiano sarebbe di 2.197, è stato precisato.