Covid Gb oggi, oltre 16mila contagi: record nuovi casi da inizio febbraio

Sono 16.135 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. E’ il numero di positivi più alto dallo scorso 6 febbraio quando ne furono registrati 18.262. Il ministero della Salute britannico ha segnalato anche 19 decessi, facendo salire a 4.667.870 il numero delle persone positive. Da inizio pandemia i morti sono stati 128.027.

La situazione, in Gran Bretagna, è peggiorata nelle ultime settimane, con un aumento dei contagi giornalieri attribuito all’espansione della variante ‘Delta’ di Sars-Cov-2, rilevata per la prima volta in India. Lo scorso mercoledì, infatti, erano state registrati poco più di 9.000 casi. Per quanto riguarda il piano di immunizzazione, nel Regno Unito più di 43,4 milioni di persone hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino, ovvero l’82,5% della popolazione.