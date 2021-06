Covid Emilia Romagna, oggi 44 contagi e 2 morti: bollettino 22 giugno

Sono 44 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 22 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 0,3%. Si registrano 2 nuovi decessi: uno nella provincia di Parma (una donna di 77 anni) e uno nella provincia di Rimini (un uomo di 72 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.250.

Dei nuovi contagiati, 15 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 24 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 30 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 33,2 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 34 (-3 rispetto a ieri), 210 quelli negli altri reparti Covid (-12).