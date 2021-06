Covid, Draghi: “Pandemia non è finita”

“La pandemia non è finita, non ne siamo fuori”. Il premier Mario Draghi si esprime così in videoconferenza stampa a Bruxelles. Il rischio è rappresentato in particolare dalla variante Delta. “Dobbiamo sequenziare di più. Bisogna tenere alta pressione su tamponi, continuiamo a farli”, prosegue il presidente del Consiglio.

Ma non c’è solo il Covid nelle parole del premier. Sull’Unione bancaria tra i Paesi europei “non c’è stato accordo e, tutto sommato, è meglio che non ci sia, se l’accordo deve essere su termini per noi non accettabili”, sottolinea, e aggiunge che in ogni caso “non siamo solo noi: non si sono trovate le necessarie convergenze sui vari aspetti dell’Unione bancaria. Da un lato l’assicurazione sui depositi, dall’altro i vincoli che si vogliono mettere sui portafogli bancari investiti in titoli di Stato. Ci sono anche altri aspetti di disaccordo, credo”.