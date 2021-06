Covid Cuba oggi, 2mila contagi in un giorno

Cuba ha superato per la prima volta i 2mila contagi di Covid in un giorno. L’ultimo bollettino registra 2.055 nuovi contagi, mentre i nuovi decessi sono 13. Dall’inizio della pandemia i casi sono stati 172.909 e i morti 1.193 su una popolazione di 11,3 milioni di abitanti. Il governo prosegue, intanto, gli sforzi per immunizzare la popolazione con vaccini realizzati sull’isola. Al momento sono state somministrate 4,3milioni di dosi di vaccini Soberana 02 e Abdala.