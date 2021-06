Covid Calabria, oggi 69 contagi: dati bollettino 17 giugno

Sono 69 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 17 giugno. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore, che portano a 1.217 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19.

Secondo il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, si registrano inoltre 147 guariti in più rispetto a ieri, -81 attualmente positivi, -65 in isolamento, -17 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11).