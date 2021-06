“Con questo brano voglio far battere i cuori”: Pengwin torna a fare musica (sempre strizzando l’occhio al calcio)

Adesso Pengwuin, il tipster più seguito in Italia, lancia un singolo. E diventa cantante a tutti gli effetti. Il nuovo singolo s’intitola “Vamos a bailar ed è carico di positività (potrebbe diventare il tormentone di Euro 2020).

Pengwin è uno degli influencer calcistici più conosciuti nel panorama italiano nonché tipster più seguito ed è stato spesso invitato a Tiki Taka, il programma di calcio di Piero Chiambretti. Qualcuno l’ha definito “Star dei pronostici sportivi”, ma è anche un volto noto del canale tv Sportitalia. In pratica Kristian Pengwin per tutti è il Pinguino Vincente ed ha coinvolto in poco tempo tutto il mondo degli appassionati di calcio. Non solo professionalità con le sue accurate analisi e disamine sugli eventi calcistici, ma anche e soprattutto svago, intrattenimento ed emozioni: Pengwin parla da sempre della sua passione e amore per il pallone e lo sport.

Dopo il successo di due anni fa con “Che t’avevo detto” (1,6mln di views su Youtube) ora ci riprova con “Vamos a bailar” disponibile dal 4 giugno in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali e streaming, si candida infatti a diventare il tormentone di Euro 2020.

«Con questa canzone vorrei che i cuori di chi mi ascolta tornassero a battere – sottolinea Pengwin – chiudo gli occhi e sogno un’estate fatta di libertà e spensieratezza, di gioia e felicità da condividere insieme. Il calcio è solo una scusa per esprimere questa voglia di evadere, come quando non vedi l’ora che l’arbitro fischi la fine di un match che stai vincendo!».

Il brano è accompagnato da un videoclip in cui generazioni a confronto si ritrovano a festeggiare una vittoria di tutti, la libertà di ricominciare sotto un’unica grande bandiera: l’amore per il pallone che unisce. Questo è il messaggio che il Pengwin vuole mandare a tutti i suoi spettatori, coordinato dalla regia di Christian Marazziti.