Comunali Roma, Salvini: “Vogliamo fare la capitale green d’Europa”

“Sono felice, è una bellissima giornata di sole, da lunedì la maggioranza degli italiani torna a vivere, a camminare per Roma, oggi cominciano gli europei con il pubblico, Roma deve tornare capitale, non serve solo che non ci siano i cinghiali per strada, ma che questa diventi la capitale green d’Europa”. Così Matteo Salvini, alla presentazione al Tempio di Adriano dei candidati del centrodestra alle comunali di Roma. Per Salvini “i prossimi anni dovranno essere di straordinaria amministrazione, quella normale la diamo per scontata”.

“Presentiamo la voglia di cambiamento per restituire orgoglio, dignità ed efficienza a Roma” sottolinea Salvini arrivando al Tempio di Adriano. Michetti poco conosciuto? “Penso sia un valore aggiunto, perché di gente conosciuta a Roma e a Milano che ha fatto disastri ne abbiam vista anche troppa – dice il leader della Lega – Preferisco qualcuno che si farà conoscere nei prossimi cinque anni, non per quello che ha fatto in passato ma per quello che farà in futuro”.

Salvini rivolge un “pensiero” a Camilla, la ragazza di 18 anni morta a Genova che aveva fatto il vaccino AstraZeneca, “e a coloro che hanno pensato di usare bimbi e ragazzi come laboratori… spero che si fermi questa folle corsa. Chi ha più bisogno venga curato e tutelato, ma coloro che hanno più rischi che benefici vengano fermati e messi in sicurezza”.