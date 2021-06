Caterham Seven: la nuova gamma per il mercato italiano

Sul mercato italiano è nuovamente disponibile la Caterham Seven, in vendita al prezzo base di circa 39.500 euro. La gamma prevede due motorizzazioni di origine Ford, ovvero il propulsore 1.6 a benzina da 136 CV di potenza per la Seven 275, più il motore 2.0 di pari alimentazione da 240 CV di potenza per la Seven 485.

La nuova Caterham Seven 275, disponibile anche nelle declinazioni 275S e 275R, pesa 540 kg, raggiunge la velocità massima di 200 km/h e accelera da 0 a 100 in 5,0 secondi. La nuova Caterham Seven 485, invece, è proposta solamente nelle versioni 485R e 485CSR ed è ancora più votata alla sportività per la massa più leggera di 520 kg, la velocità massima di 225 km/h e lo spunto 0-100 di soli 3,4 secondi in accelerazione.

La Caterham Seven è stata commercializzata sul mercato italiano per l’ultima volta dal 2004 al 2009, con le unità a benzina 1.6 da 116 CV e 2.3 da 200 CV di potenza. In precedenza, è stata proposta come Super Seven dal 1990 al 2004 con le varie motorizzazioni a benzina 1.4i 16V da 103 CV, 1.6i 16V da 115 CV, 133 CV, 138 CV e 148 CV, 1.8i 16V da 124 CV, 140 CV e 153 CV, 2.0i 16V da 150 CV e 167 CV di potenza.