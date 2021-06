Calhanoglu, addio Milan: “Firmo con l’Inter”

“Ho un accordo con l’Inter, domani andrò a Milano per firmare il contratto”. Hakan Calhanoglu lascia il Milan e passa all’Inter. La conferma della indiscrezione di mercato arriva dal diretto interessato. Il centrocampista turco è pronto ad iniziare una nuova avventura in Italia, sempre a Milano, ma con la maglia nerazzurra. Calhanoglu si legherà al club nerazzurro per i prossimi tre anni e percepirà un ingaggio 5 milioni di euro più uno di bonus.