bwin data center: Euro 2020, Italia vincente con la Svizzera per il 93%

Immobile il marcatore più atteso

Roma 16 giugno 2021 – Dopo la convincente vittoria nella partita d’esordio contro la Turchia la Nazionale italiana è chiamata a confermarsi nella partita contro la Svizzera in programma stasera alle 21, ancora una volta nella cornice dell’Olimpico di Roma.

Secondo i dati raccolti dal bwin data center (www.bwin.it), ben il 93% vede gli azzurri nuovamente vincenti, un risultato che potrebbe significare qualificazione certa. Il 6% vede un pareggio e appena l’1% vede gli elvetici capaci di affermarsi e riaprire di fatto il girone.

Tra i goleador più attesi troviamo entrambi i marcatori della prima partita, al primo posto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, sicuramente di casa all’Olimpico di Roma, con il 21% delle scelte e poco più indietro il capitano del Napoli Lorenzo Insigne con il 17%. Al terzo posto – sorprendentemente ma non troppo – compare con il 10% Giorgio Chiellini, pericoloso negli inserimenti di testa nelle situazioni con palla ferma. Sono già 8 le reti segnate da Chiellini, uno score che gli permette di essere tra i primi 50 marcatori di sempre in azzurro.

Il risultato più pronosticato è il 2-1, il 30% dei tifosi è convinto che l’affermazione dell’Italia sarà di misura, mentre il 17% pensa verrà ripetuto il 3-0 della partita inaugurale. Il 12%, infine, prevede un 3-1.



Come si desume dai risultati esatti più attesi rilevati dal biwin data center l’attesa è comunque per una partita con almeno 3 goal, si sono espressi in tal senso l’80% degli scommettitori. Non resta che goderci la partita questa sera per vedere chi aveva ragione.

